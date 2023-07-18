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12:54, 18 июля 2023Бывший СССР

В Мелитополе произошел взрыв

Рогов: в Мелитополе прогремел взрыв, предварительно, сработала система ПВО

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что, по предварительной информации, причиной прогремевшего в городе взрыва стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко заявлял о безопасности сухопутного маршрута в Крым, который пролегает через территорию региона. По его словам, маршрут контролируют Росгвардия, военная полиция, а также МВД, благодаря чему обеспечена работа ГИБДД и блокпостов.

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    Алевтина Запольская
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