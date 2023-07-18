«Военная хроника»: ВСУ теряют свои элитные подразделения из-за нехватки разведданных

В Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют свои элитные подразделения из-за нехватки разведданных. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По информации канала, 12 июля в ангарах одного из сельхозпредприятий скопились порядка 50 военнослужащих из разных подразделений ВСУ. Из-за нехватки оперативной информации о действиях российской армии и недоработок украинского командования, они начали общаться по открытым каналам связи.

Через 20 минут для доразведки к месту дислокации военных ВСУ прибыл беспилотник «Орлан», а затем — штурмовики Су-25, оснащённые авиабомбами ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. После попадания высокоточного боеприпаса украинские военные не показывали признаки активности.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут потери в ожесточенных боях в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. По его словам, они ежедневно теряют до батальона личного состава на донецком направлении.