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12:23, 18 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о потерях в элитных подразделениях ВСУ из-за нехватки данных

«Военная хроника»: ВСУ теряют свои элитные подразделения из-за нехватки разведданных

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

В Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют свои элитные подразделения из-за нехватки разведданных. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По информации канала, 12 июля в ангарах одного из сельхозпредприятий скопились порядка 50 военнослужащих из разных подразделений ВСУ. Из-за нехватки оперативной информации о действиях российской армии и недоработок украинского командования, они начали общаться по открытым каналам связи.

Через 20 минут для доразведки к месту дислокации военных ВСУ прибыл беспилотник «Орлан», а затем — штурмовики Су-25, оснащённые авиабомбами ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. После попадания высокоточного боеприпаса украинские военные не показывали признаки активности.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут потери в ожесточенных боях в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. По его словам, они ежедневно теряют до батальона личного состава на донецком направлении.

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    Александр Слабиев
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