Минобороны подтвердило попытку Украины атаковать Крым 28 беспилотниками

Минобороны России заявило о попытке Украины атаковать Крым 28 беспилотниками

За минувшую ночь Крым пытались атаковать 28 беспилотников. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, 17 беспилотников удалось сбить системами противовоздушной обороны (ПВО), еще 11 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Все беспилотники не достигли цели и потерпели крушение. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

О произошедшем в Крыму ранее сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. Он привел другие данные по дронам — по его информации, силами ПВО сбито девять устройств, еще 19 подавлены средствами РЭБ.

Аксенов призвал cохранять спокойствие и доверять только официальным и надежным источникам информации и поблагодарил российских военных за четкую и слаженную работу.