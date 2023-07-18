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12:46, 18 июля 2023Ценности

72-летняя модель прошла по подиуму на Неделе моды в Берлине

72-летняя модель Анна фон Рюден приняла участие в показе бренда Namilia в Берлине

Фото: @_namilia_

Немецкая модель и актриса Анна фон Рюден приняла участие в показе бренда Namilia, который прошел в рамках Недели моды в Берлине. Соответсвующие снимки появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

72-летняя манекенщица прошла по подиуму в черном платье, оформленном принтом в виде черепов. На размещенных кадрах видно, что наряд обнажает ее плечи и подчеркивает стройную фигуру. Ее образ дополнен остроносыми кожаными сапогами, колье и массивной подвеской из серебра.

Визажисты подвели ее глаза черным карандашом, а на губы нанесли коричневую помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали волосы женщины в аккуратный пучок, выпустив челку.

В марте американская манекенщица и актриса Кармен Делль Орефиче, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, попала на обложку Vogue Czechoslovakia. 91-летняя модель позировала в черном пиджаке приталенного кроя и темном головном уборе, который также был оформлен полупрозрачной вуалью, прикрывавшей ее лицо.

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    Мария Винар
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