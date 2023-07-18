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22:26, 18 июля 2023Россия

В Крыму оценили отказ США считать Крымский мост российским

Депутат Шонус назвал абсурдом слова Кирби об отказе США считать Крымский мост российским

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус оценил отказ США считать Крымский мост российским. Его слова передает РИА Новости.

По словам депутата, аргументы американской стороны абсурдны и являются «дешевой попыткой оправдать террористическую выходку режима, засевшего у власти в Киеве». «Американцам надо изучать лучше географию. Крым с 2014 года вернулся домой и снова стал неотъемлемой частью России. А то, что в США не признают российский статус полуострова, то это их проблема», — добавил он.

При этом он обратил внимание на то, что украинские беспилотники атаковали мост ближе к побережью Краснодарского края, которое всегда было территорией России.

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    Марина Совина
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