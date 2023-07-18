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12:45, 18 июля 2023Бывший СССР

В Молдавии захотели сблизиться с НАТО ради безопасности

МИД Молдавии: надо активизировать диалог с НАТО ради обеспечения безопасности страны

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Молдавии надо активизировать политический диалог и практическое сотрудничество с НАТО для укрепления обороны. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Руслан Болбочан, пишет ТАСС.

По его словам, Кишинев заинтересован в максимальном использовании возможностей, предоставляемых НАТО государствам-партнерам в рамках различных программ и инструментов сотрудничества. Болбочан напомнил, что на саммите альянса, который прошел 11-12 июля в Вильнюсе, «лидеры стран НАТО ясно дали понять, что не признают новых границ на европейском континенте, а утвержденные на саммите решения приблизили Украину к достижению цели вступления в альянс».

Чиновник добавил, что решения саммита крайне важны для Молдавии и непосредственно влияют на безопасность в регионе.

Согласно Конституции Молдавии, страна является нейтральной. Однако президент Майя Санду и другие представители властей уже неоднократно высказывались о возможном вступлении республики в НАТО. Например, в апреле 2023 года МИД Молдавии объяснило сближение с альянсом необходимостью укрепления безопасности государства и содействия региональной безопасности.

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    Александр Слабиев
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