Названы главные риски для квартир россиян

Страховой дом «ВСК»: чаще всего в 2023 году россияне страдают от затопления соседями

Главной причиной страховых выплат в связи с порчей имущества в квартирах россиян в 2023 году оказались затопления (84 процента). Об этом говорится в отчете Страхового дома «ВСК», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом более половины случаев (52 процента) пришлось на затопления соседями. Аварии систем отопления, водоснабжения и канализации стали причиной порчи недвижимости в семи процентах случаев.

Также среди основных рисков в страховой компании назвали пожары (восемь процентов), стихийные бедствия (1,2 процента), а также страхование ответственности перед третьими лицами — на случай, если по вине страхователя пострадала чужая квартира (5,7 процента).

Среди обращений из-за пожаров минимум девять процентов связаны с возгоранием у соседей, пять процентов — с поджогами. В рамках обращений по причине стихийных бедствий чаще преобладали подтопления и половодья (57 процентов), а также землетрясения (14 процентов).

В среднем нанесенный имуществу россиян ущерб оценивается в 64 тысячи рублей, к самым крупным выплатам приводят пожары — в среднем размер страховой выплаты составляет 199 тысяч рублей. Заливы соседями «стоят» в среднем чуть более 45 тысяч рублей, а ущерб от стихийных бедствий — 28 тысяч рублей. В среднем выплата в рамках страхования ответственности перед третьими лицами составляет 115 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года спрос на страхование квартир в России вырос на 73 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года. Число возгораний в многоквартирных домах по итогам 2022-го выросло на 7,9 процента. Что касается затоплений, в 2023 году общий объем компенсаций в связи с этим видом повреждений вырос на 20 процентов.