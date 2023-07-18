Стюардесса перечислила непозволительные поступки на борту самолета

Экс-стюардесса рассказала, что курение и ссоры с попутчиками непозволительны на борту

Экс-стюардесса иностранной авиакомпании перечислила непозволительные поступки пассажиров на борту самолета. Своим мнением она поделилась с изданием Condé Nast Traveler.

По словам бывшей бортпроводницы, которая работала на самолетах Airbus A380 и Boeing 777, бессчетное количество раз она уличала пассажиров в попытках закурить. «Однажды мужчина накрыл голову одеялом и начал курить под ним. Мы сказали ему, что видим, что он делает, и чувствуем запах табака, но он продолжил. Поэтому его арестовали, как только мы приземлились. Не лучший способ начать отпуск», — рассказала стюардесса.

Кроме того, как отметила бортпроводница, испортить любой полет могут ссоры пассажиров с попутчиками. Она добавила, что иногда путешественники прибегают к агрессии вместо того, чтобы рационально справиться с ситуацией.

«Однажды пассажир обвинил попутчика в краже сумки, и мне пришлось физически встать между двумя взрослыми мужчинами, чтобы предотвратить драку. Мне был 21 год, а мой рост — пять футов пять дюймов (около 167 сантиметров), поэтому ситуация казалась сюрреалистичной. На тренировках нас учат технике сдерживания, но перспектива делать это в реальности казалась довольно пугающей», — поделилась стюардесса.

Среди других непозволительных поступков на борту бывшая бортпроводница назвала споры из-за откидывания спинки кресла, разбрасывание мусора, снятие обуви и носков и размещение ног на подлокотниках, в проходах и чужом пространстве перед креслами, использование кнопки вызова персонала не в экстренных случаях, неуважительное отношение к членам экипажа, чрезмерное употребление алкоголя и игнорирование табло с просьбой пристегнуть ремни безопасности.

Ранее стюардессы и бортпроводники поставили точку в споре об откидывании спинки кресла в самолете, заявив, что это вполне этично по отношению к сидящему сзади пассажиру. По мнению члена экипажа Эндрю Котлоу (Andrew Kothlow), если пассажир хочет устроиться максимально комфортно в полете, он имеет на это право, особенно когда речь идет о длительном рейсе.

