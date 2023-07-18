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12:41, 18 июля 2023Россия

Российские войска отразили две атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны сообщило о двух отраженных атаках ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские подразделения попытались перейти в наступление в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Макеевка Луганской народной республики. Огневое воздействие на них оказали военнослужащие группировки войск «Центр».

Помимо этого, на указанном направлении были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Также Минобороны сообщило о продвижении российских войск на купянском направлении. Вооруженные силы продвинулись на два километра по фронту и до полутора километров в глубину, уточнили в военном ведомстве.

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    Алан Босиков
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