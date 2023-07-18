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12:26, 18 июля 2023Россия

Минобороны отчиталось о продвижении на два километра на одном из направлений

Минобороны России заявило о продвижении на два километра на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска продвинулись на два километра по фронту на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что наступательные действия ведутся силами «Западной» группировки войск. «Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину», — пояснили в Минобороны.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Калиново, Берестовое, Кисловка, Табаевка, а также Новоселовское. В оборонном ведомстве добавили, что российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Котляровка.

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По данным министерства, за сутки ВСУ потеряли на купянском направлении до 65 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, которая произведена в США.

Накануне стало известно, что украинская армия предприняла безуспешные попытки наступления на донецком и краснолиманском направлениях спецоперации, все 15 атак были отражены российскими войсками. За сутки противник потерял на донецком направлении до 320 военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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