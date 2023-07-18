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16:02, 18 июля 2023Мир

Страны Латинской Америки поддержали позицию Венгрии по конфликту на Украине

Премьер Орбан: страны Латинской Америки поддержали призыв Венгрии к миру на Украине

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Лидеры стран Латинской Америки поддержали призыв Венгрии к миру на Украине во время саммита Европейского союза (ЕС) и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). О поддержке позиции Будапешта по украинскому конфликту заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы опять выступили за немедленное прекращение огня и мир, и в этом к нам присоединились лидеры Латинской Америки!» — отметил политик.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал условие достижения мира на Украине. По его словам, для этого международное сообщество должно держать каналы связи с Москвой открытыми. Он подчеркнул, что, если не поддерживать связь с РФ, урегулировать украинский конфликт не удастся.

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    Семен Александров
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