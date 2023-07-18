В Венгрии назвали условие для достижения мира на Украине

Сийярто: без открытых каналов связи с Россией не будет надежды на мир на Украине

Международное сообщество должно держать каналы связи с Москвой открытыми для достижения мира на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, он уточнил, что если не поддерживать связь с РФ, урегулировать украинский конфликт не удастся. «Если мы перекрываем каналы связи с Россией, то мы отказываемся от всякой надежды на мир», — указал он. Сийярто назвал условие достижения мира на Украине.

По мнению дипломата, при перекрытии каналов связи придется отказаться от надежды на мир. Он поблагодарил политиков за миротворческие усилия.

Ранее британский военный аналитик Шон Белл заявил, что конфликт на Украине может завершиться подписанием мирного соглашения. По его словам, перед тем, как начать переговоры о мире, Россия и Украина захотят убедиться в том, что их опасения насчет собственной безопасности могут быть удовлетворены.