Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:53, 18 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об отступлении ВСУ под Купянском на фоне больших потерь

Подполковник ЛНР Марочко рассказал об отступлении ВСУ под Купянском на фоне больших потерь

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на купянском направлении на фоне больших потерь, об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ДНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он рассказал, что из-за критических потерь и успешных боевых действий российских войск северо-восточнее Купянска командование вынуждено передислоцировать силы и средства на вторую и третью линии обороны.

«Многие позиции оставляются украинскими боевиками без согласования вышестоящего руководства», — уточнил Марочко.

Он отметил, что в Киеве начался ряд служебных разбирательств по поводу отступления, командование пытается отправить военнослужащих на позиции, которые находятся под контролем российских войск.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что для ВСУ сложилась тяжелая ситуация на купянском направлении. Она заявила, что армия России наступает на этом направлении уже несколько дней.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму за ночь сбили 28 беспилотников

    В России появилась новая схема мошенничества с фейковыми приложениями банков

    Россиянам назвали снижающий риск самого распространенного рака продукт

    Украине предрекли убытки от приостановки зерновой сделки

    В ЛНР рассказали об отступлении ВСУ под Купянском на фоне больших потерь

    Минобороны назвало терактом атаку беспилотников на Крым

    У Блиновской арестовали более 100 миллионов рублей и золотые монеты

    Минобороны подтвердило попытку Украины атаковать Крым 28 беспилотниками

    В России отказались предоставлять льготы музыкальной индустрии

    50-летняя популярная актриса показала целлюлит в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости