В ЛНР рассказали об отступлении ВСУ под Купянском на фоне больших потерь

Подполковник ЛНР Марочко рассказал об отступлении ВСУ под Купянском на фоне больших потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на купянском направлении на фоне больших потерь, об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ДНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он рассказал, что из-за критических потерь и успешных боевых действий российских войск северо-восточнее Купянска командование вынуждено передислоцировать силы и средства на вторую и третью линии обороны.

«Многие позиции оставляются украинскими боевиками без согласования вышестоящего руководства», — уточнил Марочко.

Он отметил, что в Киеве начался ряд служебных разбирательств по поводу отступления, командование пытается отправить военнослужащих на позиции, которые находятся под контролем российских войск.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что для ВСУ сложилась тяжелая ситуация на купянском направлении. Она заявила, что армия России наступает на этом направлении уже несколько дней.

