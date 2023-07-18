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11:03, 18 июля 2023Экономика

Прибыль крупных продуктовых сетей в России упала вдвое

«Ведомости»: рентабельность продуктовых сетей в России в 2022 году упала до 2,4%

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Средняя рентабельность крупнейших российских торговых сетей резко упала. Средние показатели чистой прибыли в отрасли впервые за 4 года сократились с 2,8 до 2,4 процента, со ссылкой на отчет «Infoline-аналитика» сообщает газета «Ведомости».

По итогам 2022 года рентабельность X5 Group снизилась с 2,2 до 2 процента. Показатели «Магнита» упали вдвое, с 2,8 до 1,4 процента, «Ленты» — с 2,7 до 0,8 процента, Fix Price — с 9,3 до 7,7 процента. Также ухудшилась рентабельность у «Светофора» (с 2,5 до 1,8 процента) и Metro (с 6,4 до 3,9 процента). При этом у «Вкусвилла», Mercury Retail Group, «Ашана» и «Монетки» прибыльность бизнеса увеличилась.

По словам ведущего аналитика ИК «Велес капитал» Артема Михайлина, падение маржи у крупных представителей рынка связано с изменением ассортимента, увеличением стоимости логистики и ростом доли товаров, которые продаются по промоакциям. То, что торговая сеть продает больше дешевых товаров — ответ на снижение спроса в условиях экономической нестабильности, добавил эксперт.

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Также за снижение рентабельности отвечает усиливающаяся конкуренция, из-за чего многие сети перераспределяют бюджеты и вводят новые форматы наподобие жестких дискаунтеров, добавил академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев. Поддерживать широкий ассортимент товаров стало сложнее из-за удорожания логистики, а сетям приходится также тратиться на ремонт импортного торгового оборудования или поиск аналогов, пояснил он.

Ранее в России предложили обязать ретейлеров формировать «российскую полку» в магазинах. Законопроект, закрепляющий норму обязательного минимума отечественной продукции в торговых сетях, внесли депутаты от фракции «Единая Россия». Закон распространится на торговые сети с оборотом более двух миллиардов рублей в год для решения проблемы входа локальной продукции в ассортимент крупных магазинов.

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    Вячеслав Агапов
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