Гвинет Пэлтроу откровенно рассказала о необычных сексуальных практиках

Актриса Гвинет Пэлтроу призвала двадцатилетних чаще говорить «нет»

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу поговорила с поклонниками о сексе, рассказала об отношении к менопаузе и посоветовала двадцатилетним чаще говорить «нет». Об этом пишет People.

50-летняя звезда «Железного человека» разоткровенничалась с фанатами, отвечая на их вопросы в соцсети. Пэлтроу призналась, что не может справиться с симптомами менопаузы и сама будет рада получить от кого-нибудь помощь. Кроме того, она дала совет двадцатилетним. «Пожалуйста, не бойтесь говорить "нет". Не бойтесь устанавливать личные границы. Не бойтесь ранить чувства людей», — призвала актриса.

К удивлению фанатов Пэлтроу не стала игнорировать даже навязчивые и грубые вопросы о необычных сексуальных практиках. В частности, когда у нее спросили, занимается ли она анилингусом, актриса откровенно ответила: «Как правило, нет».

В ответ на просьбу рассказать, кто был ее первой любовью среди знаменитостей, Пэлтроу написала «Киану навсегда».

Ранее Гвинет Пэлтроу вспомнила, как отказала в свидании своему коллеге, актеру Леонардо Ди Каприо. По ее словам, она не пошла на свидание с актером, посчитав его плейбоем.