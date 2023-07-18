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10:31, 18 июля 2023Наука и техника

Найден способ замедлить развитие болезни Паркинсона

Science Advances: интенсивные физические нагрузки замедлили развитие болезни Паркинсона

Фото: SibRapid / Shutterstock / Fotodom

Команда нейробиологов из итальянского Католического университета Святого Сердца нашла способ замедлить развитие болезни Паркинсона при помощи интенсивных физических нагрузок. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе работы ученым удалось выявить новый механизм, который активируется при занятиях спортом и воздействует на пластичность мозга, контроль моторики и зрительно-пространственное восприятие. Для этого на протяжении четырех недель проводились наблюдения за лабораторными мышами, которые тренировались на беговой дорожке и имели расстройство, соответствующее болезни Паркинсона у людей.

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Авторы заметили, что у испытуемых уменьшилось распространение патологических белков альфа-синуклеина, которые при расстройстве приводят к постепенной и прогрессирующей дисфункции нейронов в определенных областях мозга, отвечающих за моторику. Кроме того, физическая активность улучшила жизнеспособность нейронов, выделяющих дофамин. В конечном итоге у животных, которые занимались интенсивными тренировками, сохранялся контроль движений и зрительно-пространственное восприятие.

В будущем специалисты планируют продолжить исследование роли глиальных клеток, которые обеспечивают физическую и химическую поддержку нейронов. Это позволит идентифицировать молекулярные и клеточные механизмы, лежащие в основе наблюдаемых эффектов физической нагрузки.

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    Елена Апазиди
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