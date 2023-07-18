Зеленского попросили убрать русский язык с сайта президента Украины

На Украине зарегистрировали петицию с просьбой убрать русский язык с сайта главы страны

Президента Украины Владимира Зеленского попросили убрать русский язык с сайта главы государства. Соответствующая петиция появилась на сайте украинского лидера.

Автор петиции, подписавшийся лейтенантом украинской армии Андреем Гайдаем, считает недопустимым, чтобы на сайте главы государства был русский язык. «Украинский народ решительно осуждает такую позорную ситуацию», — сказано в обращении.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с требованием ввести уголовную ответственность за оскорбление граждан, «которые признают свою принадлежность к украинской нации». За это предлагается ввести уголовную ответственность и штрафовать на сумму от 200 до 1000 не облагаемых налогами минимумов доходов или сажать в тюрьму на срок до восьми лет.

Автор петиции отметил, что пока термин «украинская нация» не оформлен юридически. Поэтому использует формулировку «граждане, которые признают свою принадлежность к украинской нации».