Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:15, 18 июля 2023Бывший СССР

Зеленского попросили убрать русский язык с сайта президента Украины

На Украине зарегистрировали петицию с просьбой убрать русский язык с сайта главы страны

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского попросили убрать русский язык с сайта главы государства. Соответствующая петиция появилась на сайте украинского лидера.

Автор петиции, подписавшийся лейтенантом украинской армии Андреем Гайдаем, считает недопустимым, чтобы на сайте главы государства был русский язык. «Украинский народ решительно осуждает такую позорную ситуацию», — сказано в обращении.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с требованием ввести уголовную ответственность за оскорбление граждан, «которые признают свою принадлежность к украинской нации». За это предлагается ввести уголовную ответственность и штрафовать на сумму от 200 до 1000 не облагаемых налогами минимумов доходов или сажать в тюрьму на срок до восьми лет.

Автор петиции отметил, что пока термин «украинская нация» не оформлен юридически. Поэтому использует формулировку «граждане, которые признают свою принадлежность к украинской нации».

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры под Ярославлем

    Моряк и его собака два месяца дрейфовали в Тихом океане

    В сети появились фото беременной Рианны без ретуши

    Комитет Совфеда поддержал закон о запрете смены пола в России

    Россиянин из «Вегаса» провел свой день с Кубком Стэнли на яхте в Майами

    Врач оценил опасность побега россиян с сибирской язвой из больницы

    Актера фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» госпитализировали в Москве

    Стало известно об опасениях Запада из-за медленного темпа контрнаступления ВСУ

    Зеленского попросили убрать русский язык с сайта президента Украины

    Звезда «Дрянных девчонок» Линдси Лохан родила первенца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости