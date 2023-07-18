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13:10, 18 июля 2023Забота о себе

Садоводам посоветовали безопасный для птиц способ отпугнуть голубей

Daily Express: чтобы отпугнуть голубей от участка, нужно выращивать белые цветы

Фото: Unsplash

Садоводам порекомендовали выращивать на участках некоторые цветы, чтобы отпугивать голубей. Специалисты британского магазина для дачников «Сефтон Медоус Гарден Сентр» поделились безопасным для птиц способом избавления от голубей в беседе с Daily Express.

Чтобы защитить от голубей семена и саженцы, нужно посадить на участке белые цветы, рассказали специалисты. «Белый для птиц — цвет опасности, как красный для людей. Многие птицы демонстрируют белые перья, чтобы предупредить стаю об опасности, так что если посадить разные белые цветы в местах, которые вы хотите защитить, этого может быть достаточно, чтобы птицы на них не садились», — посоветовали эксперты.

Среди цветов, которые могут отпугнуть птиц, они назвали белые розы, белые гортензии и белые петунии.

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    Александра Лисица
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