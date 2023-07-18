Садоводам посоветовали безопасный для птиц способ отпугнуть голубей

Daily Express: чтобы отпугнуть голубей от участка, нужно выращивать белые цветы

Садоводам порекомендовали выращивать на участках некоторые цветы, чтобы отпугивать голубей. Специалисты британского магазина для дачников «Сефтон Медоус Гарден Сентр» поделились безопасным для птиц способом избавления от голубей в беседе с Daily Express.

Чтобы защитить от голубей семена и саженцы, нужно посадить на участке белые цветы, рассказали специалисты. «Белый для птиц — цвет опасности, как красный для людей. Многие птицы демонстрируют белые перья, чтобы предупредить стаю об опасности, так что если посадить разные белые цветы в местах, которые вы хотите защитить, этого может быть достаточно, чтобы птицы на них не садились», — посоветовали эксперты.

Среди цветов, которые могут отпугнуть птиц, они назвали белые розы, белые гортензии и белые петунии.

Ранее эксперты магазина по продаже садового инвентаря подсказали садоводам способы прогнать крыс, не используя мышеловки и яд. Прежде всего, предупредили они, нужно лишить крыс доступных источников еды: убрать мусорные баки от заборов и стен, с которых животное может прыгнуть внутрь, и плотно закрыть их.