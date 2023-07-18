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04:38, 18 июля 2023Мир

Миллионы электронных писем для американских военных ушли в Африку из-за опечатки

FT: миллионы электронных писем армии США ушли в Мали из-за опечатки в доменном суффиксе

Фото: Unsplash.com

Миллионы электронных писем для американских военных ушли в Мали из-за опечатки в доменном суффиксе. Об этом рассказал нидерландский интернет-предприниматель Йоханнес Зурбиер, который заключил контракт на управление доменом правительства африканской страны, передает газета Financial Times (FT).

Бизнесмен рассказал, что малийский домен имеет идентификатор .ml, в то время как суффикс, которым обозначаются почты армии США, выглядит как .mil.

Отмечается, что 17 июля контроль над доменом .ml перейдет от Зурбиера к правительству Мали. Таким образом, оно получит возможность собрать все электронные письма, ошибочно отправленные за 10 лет контракта.

Сам Зурбиер неоднократно обращался к властям США по вопросу массовых почтовых утечек, считая риск использования корреспонденции противниками Вашингтона реальным.

Газета отмечает, что ни одно из сообщений не помечено как секретное, однако они содержат важную информацию о членах семей военнослужащих, состоянии их здоровья, в них также содержатся сведения о документах, удостоверяющих личность, фотографии баз, карты объектов, маршруты официальных поездок и другие сведения.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

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    Марина Совина
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