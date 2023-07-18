Порномодель влюбилась в поклонника и сделала его коллегой

Daily Star: порномодель влюбилась в поклонника и начала снимать с ним откровенный контент

Порномодель из Великобритании завела роман поклонником и сделала его коллегой по секс-индустрии. Об этом сообщает Daily Star.

26-летняя Нова Джуэлс из города Данди, округ Данди-Сити, познакомилась с Колом Блэком в сети. Мужчина был подписан на аккаунт модели на платформе OnlyFans и регулярно общался с ней в приват-чатах за деньги. Спустя несколько месяцев Джуэлс и Блэк узнали, что являются соседями. Мужчина сразу решил познакомиться с моделью в реальной жизни. Однажды он связался с девушкой и спросил, может ли принести ей мороженое. Джуэлс согласилась и пригласила Блэка к себе домой. Спустя несколько недель общения модель поняла, что влюбилась в поклонника.

Через некоторое время Джуэлс предложила бойфренду принять участие в съемке откровенного контента. С того момента пара начала регулярно сниматься вместе под ником The Narcs. Джуэлс утверждает, что Блэк вдохновляет ее на работу над новым материалом для OnlyFans. «Он больше не платит за мой контент, теперь он участвует в нем», — пошутила модель.

Ранее сообщалось, что 24-летняя модель OnlyFans из Бразилии Бейби Паломас нашла среди подписчиков своего учителя начальных классов и пообщалась с ним. Девушка сказала, что бывший педагог высоко оценил ее контент.