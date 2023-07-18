Посол РФ Антонов заявил о причастности Вашингтона к преступлениям Киева

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о причастности Вашингтона к преступлениям Киева, свидетельством тому он назвал покрывательство Соединенными Штатами украинских радикалов, передает ТАСС.

«Опьяненные американской поддержкой украинские террористы могут пойти на новые злодеяния», — подчеркнул высокопоставленный дипломат, добавив, что Украина, несомненно, «получит по заслугам».

Посол также оценил заявление главы Госдепартамента Энтони Блинкена о теракте на Крымском мосту и заявил, что США не в первый раз оправдывают подобные действия Киева в отношении российских объектов и граждан. Дипломат указал, что осенью 2022 года США аналогично дистанцировались от атаки.