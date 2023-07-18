Посол оценил заявление Госдепа США о теракте на Крымском мосту

Посол Антонов заявил, что США не в первый раз оправдывают теракты Киева в отношении РФ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил заявление главы Госдепартамента Энтони Блинкена о теракте на Крымском мосту и заявил, что США не в первый раз оправдывают подобные действия Киева в отношении российских объектов и граждан. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что слова госсекретаря о том, что Украина сама определяет способ ведения боевых действий является очередным оправданием атак, осенью 2022 года Соединенные Штаты аналогичным образом дистанцировались от взрыва на Крымском мосту.

«Данная транспортная артерия уже давно не используется для военных перевозок. Речь идет об ударе по исключительно гражданской цели», — напомнил Антонов.

Ранее Блинкен заявил, что в Вашингтоне следят за ситуацией на Крымском мосту. Однако он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами выбирают, какие боевые действия им совершать.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.