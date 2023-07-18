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18:33, 18 июля 2023Забота о себе

Мужчинам рассказали о первых симптомах рака простаты

Онколог Серяков назвал симптомами рака простаты проблемы с эрекцией и боли внизу живота

Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom

Рак простаты на ранней стадии протекает почти бессимптомно, свидетельствовать о его развитии могут лишь боли внизу живота, проблемы с мочеиспусканием и некоторые другие признаки. Онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков назвал некоторые из них в беседе с «Известиями».

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак предстательной железы — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний у мужчин, рассказал врач. По его словам, первые симптомы недуга проявляются на продвинутых стадиях, когда злокачественное новообразование разрастается и начинает давить на близлежащие органы и ткани.

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Среди явных признаков рака простаты, помимо затрудненного мочеиспускания, Серяков выделил боли внизу живота, в промежности и в области поясницы, ощущение давления в заднем проходе. Также недуг может проявляться проблемами с эрекцией, болью при семяизвержении, кровью в моче и сперме, добавил онколог.

Как правило, на начальных стадиях рак предстательной железы хорошо поддается лечению. На более поздних стадиях при этом заболевании прогноз может быть значительно хуже

Александр Серяков врач-онколог, доктор медицинских наук

Серяков отметил, что причины рака простаты точно не известны. Однако специалисты сходятся во мнении, что спровоцировать его развитие могут неблагоприятная наследственность, нарушения обмена веществ, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и эндокринные нарушения.

Ранее уролог, кандидат медицинских наук Петр Тян предупредил мужчин, что недостаток физической активности и сидячая работа являются факторами, способствующими развития простатита, и даже могут привести к импотенции. Также недостаток движения приводит к хроническим заболеваниям и на 15 процентов повышает риск не дожить до старости, добавил врач.

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    Наталья Обрядина
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