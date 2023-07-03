Мужчин предупредили об импотенции из-за сидячей работы

Уролог Петр Тян: сидячая работа приводит к импотенции

Сидячая работа и недостаток физической активности являются факторами, которые способствуют развитию простатита и могут привести к импотенции. О негативном влиянии малоподвижного образа жизни на здоровье предупредил уролог, кандидат медицинских наук Петр Тян в беседе с «Газетой.Ru».

Врач сообщил, что недостаток движения в совокупности с сидячей работой, продолжающейся дольше восьми часов в день, замедляет обмен веществ, нарушает кровообращение, провоцирует развитие ряда хронических заболеваний и атрофию мышечных волокон. Это, в свою очередь, приводит к хроническим заболеваниям и на 15 процентов повышает риск не дожить до старости.

Кроме того, по словам Тяна, при малоподвижном образе жизни у мужчин меняется гормональный фон, из-за чего повышается вероятность развития заболеваний мочеполовой системы. Одним из самых распространенных мужских недугов, связанных с сидячей работой, уролог назвал простатит.

Постоянный застой крови и лимфы ведет к кислородному голоданию предстательной железы. Это провоцирует снижение местного иммунитета, может произойти распространение бактерий в предстательную железу из других органов, что приводит к простатиту — инфекционному заболеванию предстательной железы Петр Тян уролог, кандидат медицинских наук

Тян отметил, что недостаток движения может спровоцировать эректильную дисфункцию, снижение выработки тестостерона, ухудшает качественные и количественные показатели спермы, что в итоге приводит к бесплодию.

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