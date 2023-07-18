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09:03, 18 июля 2023Наука и техника

Раскрыты сроки выхода PlayStation 5 Slim

Sony представит консоль PlayStation 5 Slim на мероприятии в августе

Фото: Mohsen Vaziri / Unsplash

Компания Sony анонсирует доступную консоль PS5 Slim на презентации в конце лета. Об этом в своем Twitter заявил известный инсайдер под ником Shpeshal_Nick.

Автор обратил внимание на сообщение другого известного инсайдера под ником The Snitch, который опубликовал сообщение с текстом «P x S». Shpeshal_Nick объяснил, что его коллега мог намекать на раскрытие сроков выхода новой приставки Sony.

Блогер сообщил, что в августе Sony проведет специальную презентацию. На мероприятии должны представить PlayStation 5 Slim — упрощенную консоль на базе флагманской приставки PS5, вышедшей в ноябре 2020 года.

При этом Shpeshal_Nick отметил, что обычно Sony проводит подобные мероприятия в сентябре, но по неизвестным причинам в компании решили перенести сроки презентации. Инсайдер предположил, что таким образом Sony попытается отвлечь геймеров от ситуации с покупкой Activision Blizzard их главным конкурентом Microsoft.

В начале июля о возможном выходе доступной версии консоли PS5 до конца 2023 года сообщали в Microsoft. В документах упоминалось, что PlayStation 5 Slim должна появиться в продаже до конца 2023-го.

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    Андрей Ставицкий
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