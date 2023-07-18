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06:18, 18 июля 2023Мир

В Британии изучат подбитые российские танки из зоны СВО

Telegraph: британские военные изучат в лаборатории российские танки, подбитые в зоне СВО

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Несколько сбитых в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российских танков доставлены в Великобританию, об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на гглаву штаба обороны британских Вооруженных сил (ВС) адмирала Тони Радакина.

Как уточнил военный, их передадут в научно-техническую лабораторию, расположенную на территории технопарка Портон-Даун. Радакин напомнил, что Великобритания состоит в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда в руки попадает техника РФ или другого государства, якобы представляющего угрозу.

«Работающие на нас ученые анализируют каждую мелкую особенность. Это помогает нам понять, как работает чужая техника и как с ней можно бороться», — указал он.

Ранее артиллерийский расчет САУ 2С19 «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной.

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    Марина Совина
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