Автомобилистам дали совет на случай подтопления машины

Автоэксперт Моржаретто посоветовал просушить машину в автосалоне в случае подтопления

Если машину сильно подтопило дождем, ее стоить отвезти в автосалон и просушить. Такой совет водителям в разговоре с «Лентой.ру» дал автоэксперт Игорь Моржаретто. Он рассказал, как управлять машиной во время сильного ливня, а также как избежать поломок транспортного средства.

Что делать, если машину подтопило

«Ее надо сушить, по возможности чем быстрее, тем лучше. Нужно открыть окна, двери, снять сиденья, по возможности продуть всевозможные полости, убрав оттуда воду. Все зависит от того, насколько залило машину: совсем ли она нырнула под воду или вода частично попала в салон. Потом обязательно нужно слить масло, промыть промывочным маслом, заправить нормальное, посмотреть все фильтры, чтобы в них не было воды», — объяснил он.

Также он посоветовал отвезти автомобиль на диагностику в мастерскую.

«Лучше не своим ходом, а погрузить машину и отвезти в автосалон, где профессионалы сделают просушку», — добавил он.

Последствия

Если машину сильно подтопило и ее не просушили, это чревато серьезными поломками, предупредил автоэксперт.

У автомобиля очень сложные электрические схемы, где-то может закоротить из-за этого, случится пожар. Если вода попадет в двигатель, он выйдет из строя Игорь Моржаретто автоэксперт

Если дождь застал в пути

Если дождь застал в дороге, то нужно ехать максимально осторожно, чтобы не повредить автомобиль, отметил Игорь Моржаретто.

«Нужно аккуратно ехать. Современный автомобиль рассчитан на то, что его сверху поливает водой, и с ним ничего не должно случиться. Если снизу попадет вода, там значительно хуже. Нужно аккуратно заезжать во все лужи, не надо это делать с разбега. Еще лучше убедиться, что лужа имеет дно, что по ней можно проехать, а не бросаться куда глаза глядят», — сказал он.

При подтоплении важно учитывать, что ущерб покроет только КАСКО. ОСАГО в этом случае не действует, напомнил Моржаретто.

18 июля менее чем за час в некоторых районах Москвы выпала четверть месячной нормы осадков. МЧС предупреждало, что с 16:00 18 июля по 11:00 19 июля в столице пройдут краткосрочные дожди с грозами и градом. Ветер будет достигать 17-20 метров в секунду.