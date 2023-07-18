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10:23, 18 июля 2023Мир

ЕС отреагировал на приостановку зерновой сделки Россией

Верховный представитель ЕС призвал Россию возобновить реализацию зерновой сделки

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) отреагировал на приостановку зерновой сделки Россией, сказано в заявлении на сайте блока.

«ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить реализацию Черноморской зерновой инициативы. Евросоюз будет прилагать все усилия для дальнейшей поддержки своевременных и стабильных поставок всех товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, на мировые рынки по "Коридорам солидарности" ЕС и Украины», — говорится в заявлении.

Объединение также пообещало продолжить работу с пострадавшими странами-партнерами в рамках комплексных мер реагирования «Команды Европы», чтобы решить проблему нехватки продовольствия в мире. Кроме того, ЕС будет и дальше поддерживать все усилия для возобновления зерновой инициативы.

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    Анастасия Заикина
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