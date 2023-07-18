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09:03, 18 июля 2023Среда обитания

Названа стоимость ремонта Крымского моста

Эксперт Султанов: ремонт Крымского моста обойдется в 600 млн рублей
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Восстановление Крымского моста после теракта может обойтись в 600 миллионов рублей. Стоимость ремонтных работ назвал эксперт строительной отрасли Шамиль Султанов, передают «Известия».

Накануне правительственная комиссия по ликвидации ЧС провела оценку состояния моста. В результате нападения одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, а пролет в направлении Керчи смещен на 70-80 сантиметров. При этом опоры конструкции не пострадали.

Султанов отметил, что целостность опор является важным фактором. С оценкой стоимости ремонта согласился и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, в октябре 2022 года такие работы обошлись бы в 200-300 миллионов рублей, при этом цены на стройматериалы с тех пор выросли на 3,6 процента.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что базовая технология восстановления Крымского моста определена, а все проектировщики приступили к работе. Он подчеркнул, что реконструкция будет отличаться от проведенной после предыдущего разрушения.

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    Александра Качан
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