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15:48, 18 июля 2023Из жизни

Вооруженный грабитель извинился перед потерпевшим и пообещал вернуть ему телефон

Patch: в США грабитель извинился перед потерпевшим и попросил его контакты для связи

Фото: Allec Gomes / Unsplash

В штате Калифорния, США, вооруженный преступник ограбил мужчину, а затем извинился перед ним. Об этом сообщает Patch.

Грабитель подошел к потерпевшему сзади с серебристым пистолетом в руках и потребовал наличные. У того с собой был лишь мобильный телефон и банковская карта, поэтому им пришлось отправиться к банкомату.

Преступник заставил мужчину снять с карты небольшую сумму, затем на машине отвез его обратно и отпустил, забрав деньги и смартфон. При этом он извинился за ограбление и пообещал на следующий день вернуть смартфон. Чтобы оставаться на связи, грабитель попросил у потерпевшего контакты, и тот дал ему свой логин в социальной сети.

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Ранее сообщалось, что в США мужчина пригласил девушку на свидание после того, как наставил на нее пистолет и попытался ограбить. Сообщения, которые грабитель писал потерпевшей, были с грамматическими ошибками и большим количеством матерных слов.

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