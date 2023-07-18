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18:19, 18 июля 2023Моя страна

В Челябинской области открылся Сад камней

В городе Сатка открылся состоящий из 24 экспонатов Сад камней
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Карина Ивашко / РИА Новости

В городе Сатка Челябинской области открылся Сад камней, состоящий из 24 экспонатов весом до 24 тонн. Об этом сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на директора компании «Магия камня» Андрея Онипченко.

Уникальная коллекция камней собиралась в течение полугода. На шлифовку каждого камня потребовался месяц. Все экспонаты доставили из Саткинского района и Орска. Как отмечает Онипченко, самую большую глыбу вытащили из Карагайского карьера, глубина которого составляет более 400 метров.

Сотрудники Челябинского центра гигиены и эпидемиологии провели проверку вех камней на безопасность. Затем все экспонаты обработали специальным раствором, защищающим их от воздействия света, ветра и дождя.

Ранее сообщалось, что в Мценском районе Орловской области после проведенной масштабной реконструкции состоялась торжественная церемония открытия парка усадьбы Шеншиных. Реконструкция, начавшаяся в 2020 году, была приурочена к 200-летию со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета.

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    Алиса Удовик
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