В Орловской области после масштабной реконструкции открылся парк Шеншиных

В Орловской области прошла церемония открытия парка Шеншиных после реконструкции

В Мценском районе Орловской области после проведенной масштабной реконструкции состоялась торжественная церемония открытия парка усадьбы Шеншиных. Об этом сообщает KP.RU.

Реконструкция, начавшаяся в 2020 году, была приурочена к 200-летию со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета. На церемонии открытия присутствовал губернатор региона Орловской области Андрей Клычков. «Считаю, что нам удалось качественно обновить это историческое место, сохранив его особую атмосферу», — отметил глава региона.

Гостям мероприятия провели экскурсию по обновленному парку. После этого в месте культурного отдыха было проведено традиционное русское чаепитие.

Ранее сообщалось, что в городе Боровск Калужской области на территории Текиженского оврага появится культурно-природный парк. Работы по благоустройству планируется завершить до конца 2023 года.

