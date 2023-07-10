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17:27, 10 июля 2023Моя страна

Овраг в Калужской области превратят в природно-культурный парк

В калужском городе Боровск на месте оврага появится культурно-природный парк

Фото: администрация Боровского района

В городе Боровск Калужской области на территории Текиженского оврага появится культурно-природный парк. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

На территории предлагается построить несколько тематических площадок: концертно-фестивальную под навесом с местами для зрителей, территорию для тихого отдыха у камня древности, смотровые площадки на склонах и детскую игровую.

В настоящее время проведена планировка территории для монтажа лестничных конструкций, идет сборка лестниц к улицам Пушкина и Победы, также готов каркас дна детской площадки, погружены сваи для монтировки террасы зоны отдыха и освещение, также создается парковочная площадка и укладывается гранитная брусчатка входной группы.

Работы по благоустройству планируется завершить до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что в селе Чирката Гумбетовского района Дагестана в течение трех лет планируют создать курортный комплекс «Абрикосовая долина». Комплекс хотят расположить на территории бывшего консервного завода «Джи». Также планируется создать несколько туристических маршрутов.

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    Сергей Истомин
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