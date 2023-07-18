ФСБ пресекла деятельность раскрывавшего позиции российских военных украинца

В Энергодаре ФСБ уличила украинца в передаче координат военных, охраняющих Запорожскую АЭС

В Энергодаре сотрудники ФСБ пресекли деятельность гражданина Украины, передававшего координаты позиций российских военных, охраняющих Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Шпион отправлял полученные данные своему родственнику — военнослужащему артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины, находящегося на запорожском направлении. Используя эти сведения, украинские артиллеристы наносили удары по позициям российских военных.

В результате пострадало несколько бойцов.

Ранее сообщалось, что ФСБ поймала украинских диверсантов, целью которых была Запорожская АЭС. Перед преступниками стояла задача по лазерному наведению ракет на станцию.

