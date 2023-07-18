Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:17, 18 июля 2023Силовые структуры

ФСБ пресекла деятельность раскрывавшего позиции российских военных украинца

В Энергодаре ФСБ уличила украинца в передаче координат военных, охраняющих Запорожскую АЭС

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Энергодаре сотрудники ФСБ пресекли деятельность гражданина Украины, передававшего координаты позиций российских военных, охраняющих Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Шпион отправлял полученные данные своему родственнику — военнослужащему артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины, находящегося на запорожском направлении. Используя эти сведения, украинские артиллеристы наносили удары по позициям российских военных.

В результате пострадало несколько бойцов.

Ранее сообщалось, что ФСБ поймала украинских диверсантов, целью которых была Запорожская АЭС. Перед преступниками стояла задача по лазерному наведению ракет на станцию.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны показало удары возмездия по местам подготовки терактов на Украине

    Москвич после ливня выплыл на дорогу на лодке

    Китай импортировал рекордные объемы газа

    Грузовик сбил ехавшего на велосипеде главного аналитика ГИБДД России

    Вооруженный грабитель извинился перед потерпевшим и пообещал вернуть ему телефон

    55-летняя певица Валерия раскрыла секрет моложавой внешности

    Новичок «Зенита» рассказал об игре в футбол в тюрьме

    Зимбабвийский доллар стал лучшей валютой в мире

    Стало известно об оперативной реакции российских сил на угрозы ВСУ

    Опубликовано видео сдачи в плен украинских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости