Пилот частных джетов рассказал о последствиях 30-минутной встречи с Пригожиным

Пилот частных джетов подал в суд на Минфин США из-за связанных с Пригожиным санкций

Пилот частных джетов Артем Степанов подал в суд на Минфин США из-за введенных в отношении него санкций. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, россиян рассказал, что из-за одной 30-минутной встречи с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным с ним отказываются общаться некоторые знакомые, он не может оформить кредиты и ипотеку, а также вести бизнес с международными партнерами.

Американская сторона считает, что российская фирма «Юниджет» оказывала «услуги по управлению» самолетом с бортовым номером M-SAAN, которым летал Пригожин. Степанов занимал должность заместителя директора компании и являлся ее совладельцем.

Пилот заявил, что его включили в санкции бездоказательно. По его словам, он виделся с Пригожиным один раз, в 2013 году, они беседовали около 30 минут. Степанов сообщил, что консультировал Пригожина по услугам, которые предоставляет его компания, и рассказывал о своем опыте работы пилотом бизнес-джетов. Пилот также уточнил, что вышел из собственников «Юниджета» еще в 2020-м, а это может послужить основанием для исключения из санкционных списков.