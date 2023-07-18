Скорпион притаился среди фруктов с рынка и ужалил женщину

The Thaiger: в Таиланде поселившийся в покупных фруктах скорпион ужалил женщину

На юге Таиланда скорпион, притаившийся в покупных фруктах лонгконг с рынка, ужалил женщину. Об этом сообщает The Thaiger.

Сын женщины, которую ужалило паукообразное, написал о произошедшем в социальной сети. По словам мужчины, его мать купила два килограмма фруктов, принесла домой и вскоре решила съесть их. Когда женщина коснулась лонгконга, ее внезапно ужалил скорпион.

Пострадавшая сразу обратилась за медицинской помощью. Врачи выписали ей лекарства, которые помогли снять отек. Мужчина осмотрел фрукты и обнаружил четырех скорпионов, поселившихся в гроздьях. Чтобы выманить паукообразных, он погрузил лонгконг в таз с водой.

В сети мужчина призвал друзей тщательно проверять фрукты перед употреблением. Многие пользователи, увидевшие публикацию, рассказали о похожих случаях. «Со мной произошло подобное сегодня утром. Несколько дней назад я привез в багажнике машины вещи с рынка. Сегодня, приехав на работу, я обнаружил за машиной вот таких скорпионов. Не мог понять, как они сюда попали. Теперь знаю», — пишет один человек.

Ранее сообщалось, что ядовитые желтохвостые скорпионы с Сицилии наводнили Великобританию благодаря потеплению. Скорпионы прибыли в островную страну на паромах, которые перевозят грузовики с овощами и фруктами.

