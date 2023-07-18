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07:57, 18 июля 2023Экономика

Украине предрекли убытки от приостановки зерновой сделки

Aydınlık: Украина потеряет до 500 миллионов долларов с приостановкой зерновой сделки

Фото: Unsplash

С приостановкой зерновой сделки Украина рискует понести серьезные убытки. Ситуация также вызовет рост цен на зерно в мире, написала турецкая газета Aydınlık.

Авторы издания отметили, что одним из главных возражений России против зерновой сделки заключается в том, что соглашение мешает экспорту российского зерна и не позволяет его доставлять в нуждающиеся страны. Однако Киев обладал возможностью экспортировать сырье в отличие от Москвы.

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«Значительная часть этого зерна шла на Запад. Украина, получающая ежемесячный доход в размере 500 миллионов долларов, с прекращением действия соглашения серьезно потеряет в доходах. Это также приведет к росту цен на зерно в мире», — предрекли в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

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    Марина Совина
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