Aydınlık: Украина потеряет до 500 миллионов долларов с приостановкой зерновой сделки

С приостановкой зерновой сделки Украина рискует понести серьезные убытки. Ситуация также вызовет рост цен на зерно в мире, написала турецкая газета Aydınlık.

Авторы издания отметили, что одним из главных возражений России против зерновой сделки заключается в том, что соглашение мешает экспорту российского зерна и не позволяет его доставлять в нуждающиеся страны. Однако Киев обладал возможностью экспортировать сырье в отличие от Москвы.

«Значительная часть этого зерна шла на Запад. Украина, получающая ежемесячный доход в размере 500 миллионов долларов, с прекращением действия соглашения серьезно потеряет в доходах. Это также приведет к росту цен на зерно в мире», — предрекли в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

