Эксперт дала совет жалующемуся на слишком короткий половой акт мужчине

Жалующимся на короткий половой акт мужчинам нужно повременить сексом с проникновением

Жалующимся на преждевременную эякуляцию мужчинам следует повременить с сексом с проникновением, утверждает эксперт по отношениям Лаура Коллинз. Об этом и других способах увеличить продолжительность полового акта она рассказала в авторской колонке для издания Metro.

За советом к Коллинз обратился читатель, который, по его словам, не может заниматься сексом дольше 30 секунд. Он утверждает, что чем больше ему нравится женщина, тем короче длится половой акт. Мужчина рассказал, что проблема возникла и в отношениях с нынешней девушкой. «У нас было несколько свиданий, но я не хотел слишком быстро переходить к сексу, так как в прошлом у меня были с этим проблемы», — признается мужчина. Спустя несколько встреч девушка инициировала первую близость, однако половой акт закончился через 30 секунд. Мужчина отметил, что возлюбленная спокойно отнеслась к случившемуся, но через некоторое время начала придумывать отговорки, чтобы не оставаться у него на ночь. Обеспокоенный читатель попросил эксперта дать ему совет, опасаясь, что может потерять девушку.

Коллинз отметила, что преждевременная эякуляция часто встречается у молодых мужчин, и многие из них считают это серьезной проблемой. Эксперт утверждает, что слишком быстрая кульминация нередко происходит из-за того, что молодой человек придает половому акту слишком большое значение. Коллинз считает, что в таком случае мужчине нужно поговорить с партнершей и отказаться от секса с проникновением на несколько недель. Вместо этого она рекомендует сконцентрироваться на множестве других способов получения сексуального удовлетворения. Таким образом мужчина сможет избавиться от внутреннего напряжения.

Помимо этого, Коллинз советует научиться распознавать признаки приближающейся кульминации. «Когда наступит этот момент, остановитесь и подождите, пока ощущения не утихнут», — говорит она. Если проблема сохраняется, эксперт рекомендует обратиться к врачу, чтобы убедиться в отсутствии проблем со здоровьем. Тем не менее, как утверждает Коллинз, главной причиной преждевременной эякуляции являются мысли и напряжение мужчины.

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