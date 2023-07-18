Утомленной жалобами мужа на усталость молодой матери дали совет

Ссорящимся из-за ухода за ребенком молодым супругам предложили найти няню

На форуме Reddit утомленная жалобами мужа на усталость молодая мать высказала сомнения в том, что она справедливо злится на мужа. О своей ситуации она рассказала в разделе AmItheAsshole («А не сволочь ли я»).

Ребенку всего пять с половиной месяцев, и уже несколько недель он плохо спит, просыпаясь по нескольку раз за ночь. До недавнего времени муж спал в отдельной комнате, однако уставшая мать попросила его вставать к сыну хотя бы в выходные, чтобы она могла выспаться. «Всякий раз, как он ночует с сыном, весь следующий день он жалуется на то, как устал. Портит весь день. Я попросила его не говорить о своей усталости, ведь это родительство. Я бы хотела, чтобы мы весело проводили время всей семьей», — пишет женщина, переживающая, что муж хочет заставить ее чувствовать вину за свою просьбу. Она также отметила, что несмотря на то, что ушла в декрет, финансово поддерживает семью с помощью собственных накоплений.

В ответ ссорящимся из-за ухода за ребенком супругам предложили найти няню хотя бы ненадолго. «Он устал, вы устали. Он говорит с вами, а не пытается отказаться от заботы о ребенке. Проявите сочувствие, скажите, что тоже устали, найдите кого-то, кто посидит с ребенком пару часов, пока вы общаетесь», — дал совет один из комментаторов.

Также девушке предложили поговорить с партнером в более серьезном тоне. «Объясните, что поняли: он устал, но не стоит об этом говорить постоянно. Он все еще высыпается, а вам все еще приходится вставать ночью по будням», — указали в комментариях.

Ранее коуч по отношениям Колин Нолан рассказала молодым парам, что если родители мешают сексу, лучше съехать от них, даже если это грозит финансовыми трудностями. Такой совет она дала будущим молодоженам, которые экономили на жилье, чтобы устроить роскошную свадьбу.