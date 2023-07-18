Туристов предупредили о надвигающейся на юг России опасности

ГУ МЧС России по Кубани: до 20 июля в регионе объявлено штормовое предупреждение

Российских туристов предупредили о надвигающейся на юг страны опасности. Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, до 20 июля в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В течение суток с 19 по 20 июля местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра от 20 до 23 метров в секунду.

Кроме того, на реках Черноморского побережья (в Геленджике и Туапсинском районе) прогнозируют подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, а на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

При усилении ветра спасатели порекомендовали ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», — добавили в МЧС.

Ранее в июле власти Сочи закрыли все пляжи из-за непогоды. 8 июля на курорт обрушились проливные дожди. В МЧС сообщили, что более десяти автомобилей было смыто потоками воды. В Хостинском районе города оказались подтоплены несколько жилых домов, проживавших в них людей временно переместили.

