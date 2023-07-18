В Курской области сбили самодельный беспилотник

Губернатор Курской области Старовойт: в Рыльском районе сбит самодельный беспилотник

Российские пограничники сбили самодельный беспилотник в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

«Сегодня в Рыльском районе пограничниками был сбит самодельный вражеский квадрокоптер», — рассказал Старовойт. По его словам, в результате произошедшего пострадавших и повреждений нет. «Спасибо за службу нашим бойцам!» — добавил губернатор.

Ранее о том, что российские пограничники уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пропускном пункте «Крупец» в Рыльском районе Курской области, сообщал Telegram-канал SHOT. Дрон атаковал пропускной пункт, сбросив на него два неустановленных боеприпаса. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.