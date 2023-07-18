Комитет Совфеда поддержал закон о запрете смены пола в России

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о запрете смены пола в России

Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал закон о запрете смены пола за исключением медицинских показаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» дополнится новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также принимать лекарства, направленные на смену пола. Такой запрет не касается вмешательства врачей, связанного с лечением врожденных аномалий, пороков развития и генетических и эндокринных заболеваний.

Также подразумевается, что при смене пола одним из супругов брак будет расторгнут (это пропишут в Семейном кодексе), а совершившим транспереход россиянам запретят усыновлять детей и устанавливать над ними опекунство. Закон обратной силы не имеет.

14 июля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти фракций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что во время проработки текста законопроекта были сделаны все необходимые оговорки, поэтому опасения экспертов из-за принятого закона являются чрезмерными.