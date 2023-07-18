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07:02, 18 июля 2023Из жизни

Учительницу арестовали за секс с учеником и съемки порно с его участием

Учительнице из США грозит пожизненное заключение за секс с 16-летним учеником

Фото: Sandy Carazas-Pinez

В США учительнице школы грозит пожизненное заключение за сексуальную связь с учеником и производство детского порно. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

34-летняя бывшая учительница биологии Сэнди Карзас-Пинез обвиняется в том, что втянула 16-летнего подростка в сексуальные взаимоотношения и убедила его принять участие в съемке порнотрансляции с ней. Преступления были совершены в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года. Американка вела с мальчиком откровенную переписку, а затем многократно просила его удалить фотографии и сообщения. Следствие считает, что Каразас-Пинез организовывала встречи с подростком вне школы и уговаривала его найти предлог для прогула занятий. Затем она отвозила мальчика в укромные места, где занималась с ним сексом.

В какой-то момент ученик выразил желание прекратить отношения с Каразас-Пинез, но она начала угрожать ему лишением неких «школьных привилегий». Женщина сумела сохранять отношения с учеником в тайне до февраля, когда их заметили вместе вне стен учебного заведения. После этого ее уволили и арестовали.

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5 апреля 2021

Учительницу обвинили в совращении ребенка и производстве детской порнографии. Ей грозит срок от десяти лет до пожизненного заключения.

New York Post пишет, что Сэнди Карзас-Пинез работала в Biondi School — школе, где участья дети с особенностями развития. Мать потерпевшего в интервью изданию рассказала, что он страдает от шизофрении и перепадов настроения. Муж Каразас-Пинез заявил журналистам, что расстался с ней, когда узнал о случившемся.

Ранее сообщалось, что в США учительница старшей школы из штата Техас попала в тюрьму за групповой секс с подростками. Женщина признала себя виновной в неподобающих отношениях с подростками и была приговорена к трем месяцам тюремного заключения и десяти годам условного срока.

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    Алиса Дмитриева
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