Названа неочевидная причина хронической усталости и вялости

Терапевт Рэйчел Уорд: дефицит витамина В12 приводит к усталости и онемению

Одной из неочевидных причин возникновения хронической усталости и отсутствия энергии является дефицит витамина В12, считают врач-терапевт Рэйчел Уорд и диетолог Луиза Пайн. Их мнения приводит The Sun.

Уорд отметила, что витамин В12 необходим для производства эритроцитов и нервных клеток, а также участвует в работе иммунной системы. «Его дефицит приводит к неврологическим симптомам, таким как онемение, нарушение равновесия, спутанность сознания и аномальное ощущение покалывания», — рассказала она.

По словам Уорд, люди, которым не хватает B12, часто жалуются на усталость и вялость. Это происходит из-за нехватки эритроцитов, которые переносят по телу кислород.

Луиза Пайн добавила, что для хорошего самочувствия человеку ежедневно нужно 1,5 миллиграмма B12. Обычно эту дозу организм получает из пищи — мяса, рыбы и молочных продуктов. По ее словам, дефицит чаще всего возникает у пожилых из-за того, что в старости организм хуже усваивает витамины, а также у людей, чья диета состоит в основном из растительной пищи.

Ранее врач-диетолог Тиви Марутхаппу рассказала о влиянии витаминов на красоту и молодость. По ее словам, нехватка витамина В12 может привести к появлению пигментации на коже, выпадению волос и возникновению язв во рту.