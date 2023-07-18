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07:34, 18 июля 2023Ценности

50-летняя популярная актриса показала целлюлит в бикини

50-летняя австралийская Тони Коллетт показала фигуру в бикини на отдыхе в Италии

Фото: SplashNews / Legion-media

Австралийская популярная актриса Тони Коллетт попала в объективы папарацци в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующие кадры публикует PageSix.

50-летняя звезда показала фигуру в бикини на пляже в Италии. На размещенных снимках знаменитость предстала в оранжевом купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавками на низкой посадке.

При этом она собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Свой образ Колетт дополнила аксессуарами в виде цепочки и кулона на шее. Кроме того, на опубликованных снимках видно, что на теле женщины присутствует целлюлит и жировые складки.

Ранее 71-летняя Дарья Донцова раскрыла секреты своей красоты. В первую очередь знаменитость рассказала, что сберечь форму ей помогают регулярные посещения спортзала. Помимо этого, телезвезда добавила, что отказалась от красного мяса, сдобы и колбасы.

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    Екатерина Ештокина
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