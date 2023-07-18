Ранее судимого россиянина задержали за изнасилование пенсионерки возле кладбища

В Красноярске ранее судимого грибника задержали за изнасилование пенсионерки у кладбища

В Красноярске 39-летнего ранее судимого россиянина задержали по подозрению в изнасиловании 64-летней пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Мужчина пояснил следователям, что был пьян и ничего не помнит. Известно, что в 2021 году он освободился из колонии. Россиянин зарабатывал на жизнь сбором грибов, цветов, ягод. Он торговал ими в различных районах Красноярска.

По данным следствия, 2 июля мужчина вместе со знакомой пенсионеркой отправился в деревню собирать ягоды. По пути у кладбища Бадалык грибник с угрозами набросился на нее и надругался, после чего скрылся.

Позже потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело.