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16:43, 18 июля 2023Бывший СССР

Украинцев призвали ограничить использование кондиционеров

В Укрэнерго призвали украинцев ограничить работу кондиционеров из-за нагрузки на систему

Фото: Leman / Unsplash

Украинцев призвали ограничить работу кондиционеров из-за нагрузки на энергосистему страны. С таким обращением выступила компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Потребление в стране продолжает расти! Вчера из-за жары в вечерние часы потребление выросло на 3 процента в сравнении с самым жарким днем прошлой недели», — говорится в сообщении.

Компания сообщила, что включенные кондиционеры создают значительную нагрузку на энергосистему, поэтому жителей страны призвали не использовать их с 16:00 до 23:00 (совпадает с мск).

Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК предупредила жителей о предстоящей тяжелой зиме из-за разрушения энергосистемы. Отопительный период 2022 года страна закончила в условиях, «когда 75 процентов тепловой генерации были разрушены или повреждены».

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    Алевтина Запольская
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