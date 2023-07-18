На Украине рассказали о возможном заочном суде над руководством России

В МИД Украины заявили, что суд над руководством России может пройти заочно

Киев рассчитывает провести заочный суд над руководством России на основе национальных судебных систем, при согласовании с западными партнерами. Об этом рассказал представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Антон Кориневич, передает «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что большинство международных трибуналов не работают по принципу «in absentia», то есть в отсутствие обвиняемых лиц. Однако, по его словам, трибуналы, построенные на национальных судебных системах, работают по формам, принятым в конкретном государстве.

Посол объяснил, что суд, на который рассчитывают в Киеве, может быть построен по-разному. «Это безусловно, в том числе, зависит от тех консультаций, которые мы проводили и будем дальше проводить с нашими партнерами», — заявил Кориневич.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что участниками трибунала над Украиной после завершения специальной военной операции могут стать страны, пострадавшие от фашизма, то есть среди них могут быть государства СНГ, Белоруссия, Израиль и Венгрия.