Названы возможные участники трибунала по Украине

Депутат Госдумы Журова допустила участие Венгрии и Израиля в трибунале по Украине

Поскольку одна из идей специальной военной операции на территории Украины заключается в борьбе с фашизмом, участниками трибунала после завершения конфликта могут стать, в том числе, государства, пострадавшие от этой идеологии в годы Второй мировой. Такими могут стать Израиль, Белоруссия и другие. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«В трибунале могут принять участие те страны, которые уже пострадали от фашизма или могут от него пострадать. Это страны СНГ, та же Белоруссия, точно Израиль. Нам же важно то, что фашизм снова расправил свои крылья и идет по планете, мы же осуждаем это, геноцид. Не знаю, будет ли Израиль нашим партнером во время трибунала, но он точно пострадал во время Второй мировой. С другой стороны, Польша, которая тоже пострадала, вряд ли примет в нем участие», — сказала Журова.

Депутат также не исключила участие Венгрии, в которой представлены достаточно разные мнения относительно украинского конфликта. «В трибунале также могла бы поучаствовать Сербия. Отчасти Китай, который в свое время серьезно пострадал от Японии», — допустила политик.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил о подготовке предложений по созданию международного трибунала по Украине. Сенатор также заявил о том, проведение специальной военной операции обусловлено противодействием агрессии со стороны Украины и стоящего за ней военного блока НАТО.