Украинский пленный рассказал о настраивании бойцов против русских в Британии

Минобороны: пленный рассказал, что в Британии украинских бойцов настраивали против русских

Минобороны России опубликовало в Telegram-канале видеозапись допроса очередных военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах один из них рассказал, что обучался в Великобритании, где бойцов настраивали против русских.

По словам мужчины, его забрали прямо из маршрутки, выдали повестку и направили на обучение в Великобританию. Он отметил, что обучали там «весьма плохо», позднее на передовой им сказали, что они ничего не умеют.

Тренировки продлились 35 дней. «Больше всего, по моему мнению, подготовка заключалась в психологии, чтобы настроить нас против русского народа», — сказал пленный.

Другой военнослужащий рассказал, что командиры не появляются на боевых заданиях и сидят в блиндажах в пяти-семи километрах от линии фронта, руководя действиями по радиосвязи.

Ранее пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Демич рассказал, что вооружение, которым обеспечены бойцы с украинской стороны, является очень плохим.